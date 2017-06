El Hamri : Un marché de voitures d’occasion sera ouvert

Réagissez

Malgré l’ouverture du marché de voitures d’occasion à El Kerma, les marchés informels du quartier Les Castors (El Makkari) et celui de Bastié, au secteur urbain Ibn Sina, sont toujours florissants.

Dans le but de mettre fin aux marchés informels qui causent de sérieux problèmes de stationnement au niveau de ces quartiers et de renflouer les caisses de la commune, l’APC d’Oran a validé la délibération du projet relatif à la réalisation d’un marché de vente de véhicules d’occasion sur l’assiette des anciens abattoirs à El Hamri.

Ce marché va s’étaler sur une superficie de sept hectares, selon la cellule de communication de l’APC d’Oran. «Cet espace sera équipé de toutes les commodités et sera ouvert dans quelques jours. Des bureaux seront ouverts pour faciliter sur place les démarches administratives de vente et d’achat», selon la même source.

Les droits d’entrée et de stationnement sont fixés à 300 DA pour les véhicules légers. Après l’ouverture de ce nouveau marché, l’APC entreprendra les démarches nécessaires pour mettre en application une circulaire interdisant la vente de véhicules dans les espaces informels sur le territoire de la commune. Rappelons que le marché informel des voitures des Castors est à l’origine de nombreux désagréments pour les riverains. Les ruelles de ce quartier sont à longueur de journée squattées par les vendeurs et les courtiers de voitures d’occasion.

Après vient celui de Bastié, exclusif aux voitures anciennes ou du moins ayant plusieurs dizaines années de mise en circulation. Bon nombre de revendeurs de ces tacots se mettent carrément sur la route. Parfois, on peut remarquer jusqu’à deux files de voitures. Ces derniers entravent la circulation des voitures et des bus de la ligne B qui empruntent ce tronçon de route. La situation est encore plus compliquée entre 17 et 18h, aux heures de pointe.