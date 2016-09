El Hamri : 6130 comprimés de Rivotril saisis

Suite à des investigations approfondies, les services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Oran ont saisi, avant hier, dans le quartier d’El Hamri 6130 comprimés de marque Rivotril et arrêté deux individus âgés de 25 ans et 35 ans pour détention et commercialisation de stupéfiants.

Une perquisition effectuée dans les domiciles des mis en cause a permis de saisir également du kif traité, une somme d’argent de 220 millions de centimes et des armes blanches. Les stupéfiants provenaient des régions sud du pays pour être commercialisés dans la ville d’Oran. En effet, la sûreté d’Oran a renforcé son dispositif de sécurité a expliqué le chef de sûreté avec des opérations qui sont menées tous les jours dans les zones de la ville. Celles-ci ont permis de mettre un terme aux agissements de sept individus qui s’adonnaient aux vols dans les quartiers d’Ed Derb, Saint Pierre, Cholet entre autres. En axant sur l’amélioration de la situation sécuritaire, le responsable a annoncé l’ouverture avant la fin de l’année, de six sûretés urbaines dont deux seront implantées respectivement à El Hassi et Sidi El Bachir.





F. A.