Education : Les enseignants observent un arrêt de travail dans cinq lycées

Réagissez

Le personnel enseignant de cinq lycées à Oran a observé un débrayage de deux heures durant la matinée de jeudi 5 octobre pour protester contre le retard «inacceptable» dans le versement des indemnités de correction et de surveillance des épreuves de la dernière session du baccalauréat. Ce mouvement, qui a eu lieu dans les lycées Ibn Baddis, Omar El Mokhtar (Belgaïd), Saâd El Hachemi (Zitoune), Ouaâr Abdelkader et Moulay Hassane, devra concerner d’autres lycées, dimanche 8 octobre, annonce le bureau local du syndicat autonome Snapest, qui regrette, dans un communiqué rendu public, la dégradation des conditions de travail dans les établissements du cycle secondaire. Les protestataires dénoncent un déficit en encadrement pédagogique et administratif, une surcharge des classes, un manque d’équipements pédagogiques et un retard dans le règlement de nombreuses indemnités (promotions, examens professionnels, corrections…).