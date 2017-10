Education : Des parents d’élèves en colère

Réagissez

Des chaînes humaines interminables et des altercations entre usagers et employés des bureaux de poste sont constatées depuis le début de la semaine dans les agences postales à Oran.

L’obligation de paiement des frais d’inscription aux examens de fin de cycle (bac, BEM et 5e) par virement postal est vécue comme un calvaire par les parents d’élèves et les candidats contraints de patienter souvent durant des heures dans ces agences. «J’ai passé tout l’après-midi de mardi entre les bureaux de poste pour le paiement de 100 dinars plus 70 dinars de droits de timbres, une somme qui représente les frais d’inscription de l’examen de fin de cycle primaire. Il m’a fallu attendre dans des chaînes interminables pour verser cette somme qui pouvait être encaissée dans les écoles et éviter toute cette perte de temps», se plaint un parent d’élève. La précipitation des parents d’élèves à s’acquitter des frais d’inscription est provoquée par l’ultimatum donné par certains directeurs d’école, qui ont exigé des élèves de déposer les récépissés de paiement mercredi. «Pourquoi un ultimatum pour le paiement des frais d’inscription des examens de fin de cycle qui se tiendront dans sept mois ?», s’interroge ce parent d’élève. «Pourquoi ne pas s’acquitter des frais d’inscription dans les intendances des écoles ?», s’interroge un autre parent. Les frais d’inscription ont été fixés cette année à 1590 dinars pour les candidats au bac, 3000 DA pour les candidats libres et 5000 DA pour les candidats libres titulaires du bac et 1070 dinars pour les candidats au BEM.