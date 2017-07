Éducation : De nouveaux établissements scolaires seront réceptionnés

Réagissez

Une quinzaine de nouvelles infrastructures éducatives couvrant les trois paliers seront opérationnelles dans la wilaya d’Oran à la rentrée scolaire 2017/2018. Il s’agit de 6 lycées, 2 CEM et 7 écoles primaires.

Le directeur du logement et des équipements publics a indiqué que les lycées sont implantés à Chehairia, commune de Aïn El Bia, Aïn El Kerma, dans la daïra de Boutlélis, El Braya, Sidi Chami et Canastel. Pour ce qu’est du cycle moyen, les 2 collègues seront réceptionnés à Sidi Chami et à Belgaïd, commune de Bir El Djir. Sur les 7 écoles primaires, trois ouvriront leurs portes dans la commune de Bir El Djir.