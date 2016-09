Éducation : CEM Chaïbi Boumedienne, un bon exemple à suivre

Réagissez

Alors que les élèves de la majorité des établissements scolaires passent au moins trois à quatre jours, après les rentrée scolaire, pour avoir l’emploi du temps définitif, finaliser les achats des affaires scolaires et les manuels, les collégiens du CEM Chaibi Boumedienne, sis rue Albert Premier, ont entamé effectivement le programme scolaire le premier jour de la rentrée, soit juste après le cours inaugural consacré cette année à la mémoire de la martyr Hassiba Ben Bouali. Pour réussir le lancement des cours dès le 1er jour, toutes les démarches administratives précédant la rentrée ont été effectuées durant la période des inscriptions.

«La fin juin, chaque élève venu pour s’inscrire a eu ses manuels (pour la 1ère année moyenne, les nouveaux manuels de 2ème génération ont été remis dimanche matin), son emploi du temps et sa liste des affaires, la même chose pour les enseignants, ce qui nous a permis d’organiser une rentrée effective le 4 septembre», dira M. Sahnoun, directeur de cet établissement. Sur place, on a constaté que le premier jour de la rentrée, les élèves en tabliers, cartables en main, étaient prêts à entamer le programme. Les parents et le personnel enseignant étaient unanimes que l’initiative est très louable, elle permet d’éviter le retard dans l’achèvement du programme et donne plus de temps aux familles pour préparer la rentrée. L’établissement a accueilli, cette année, 588 élèves dont 140 en 1re AM, repartis sur 18 divisions. Bien que cet établissement souffre d’un manque flagrant de personnel administratif (surveillants et gardiens), il enregistre depuis des années pas moins de 80% de réussite au BEM.