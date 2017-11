Réagissez

Une cérémonie de lancement du projet «Incubation-accélération de 20 très petites entreprises (TPE) intervenant dans la valorisation des déchets, les énergies renouvelables et l’éco-construction» s’est tenue, lundi dernier, à l’hôtel Liberté, à Oran.

Sous la conduite du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et avec le soutien de la coopération technique belge, ce projet concerne 20 TPE de l’Oranie, qui bénéficieront d’un accompagnement gratuit par l’association Aspein pour le renforcement de leurs capacités techniques et managériales et la construction d’une parole commune.

Une cérémonie a été organisée par cette association et à laquelle ont pris part les différentes associations de la wilaya et des universitaires. Selon Hassan Rachedi, président de l’Association pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation (Aspein), les quantités de déchets produites sont conséquentes, mais la mise en place de filières de valorisation peine à se réaliser.

«En Algérie, poursuit-il, les efforts consentis sur le plan réglementaire ne se sont pas traduits par un projet réaliste et mobilisateur pour créer un marché des matériaux recyclables et soulager les différents sites d’entreposage». Près de quinze ans après la promulgation des textes censés encadrer les filières de récupération et de recyclage dans le double but de promouvoir une gestion rationnelle des déchets et de valoriser des gisements économiques dormants, le secteur est toujours à la recherche d’un modèle économique.

«Comment faire évoluer le modèle d’exploitation de la très petite entreprise face au contexte environnemental économique et social ? Comment développer un modèle qui tienne compte de l’innovation et de la durabilité ?» s’est-il interrogé.

Avec le soutien du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et la coopération technique belge, dont le représentant était présent à la cérémonie, Aspein propose à 20 petites et très petites entreprises de la région d’Oran de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour le renforcement de leurs capacités et la construction d’une parole commune.

«L’objectif, souligne-t-il, est la valorisation des déchets avec un secteur doté d’un modèle économique cohérent». Autres objectifs : l’incubation des 20 très petites entreprises (TPE), l’accélération de 5 TPE et également donner de la visibilité aux investisseurs potentiels, ainsi que la mise en place de passerelles entre les acteurs de l’écosystème et construction d’une parole commune. Il faut signaler que cette cérémonie s’est clôturée par la signature d’une convention de partenariat entre l’Agence nationale des déchets et l’Aspein.