École supérieure des enseignants : La promotion 2015/2016 privée de mastère

Réagissez

Les étudiants normaliens de la promotion 2015/2016 sortant de l’Ecole supérieure de formation des enseignants (Ex- Enset) d’Oran, n’ont plus aucun moyen de poursuivre leur cursus universitaire, en raison de l’absence d’une formation en mastère au niveau de l’ENPO, ont indiqué les étudiants.

Il s’agit, en effet, de la dernière promotion de l’Enset, qui a été dissoute, et dont l’agrément a été abrogé, alors que c’est l’Ecole polytechnique d’Oran (ENPO) qui avait la charge et les compétences de gérer la dernière promotion. Il faut savoir que les étudiants en question ont poursuivi une formation universitaire de cinq années, sans pour autant pouvoir prétendre à la formation doctorale ni au mastère ou à l’ancien système magistère.

Toufik, l’un des désormais anciens étudiants et actuel enseignant dans un lycée, raconte : «Nous avons suivi des cursus spécialisés pour devenir enseignants dans les lycées et les CEM. Mais certains d’entre nous ont souhaité poursuivre leurs études en vue de l’obtention du doctorat. En premier lieu, un problème d’équivalence s’est posé par rapport à nos diplômes de cinq ans et le système LMD. En novembre 2015, il nous a été annoncé que l’EPO adoptera les mêmes dispositions pour nous permettre de suivre une formation en mastère.

Aujourd’hui, nous avons appris que cette option n’est plus d’actualité et nous ne savons plus à quel saint nous vouer.» En effet, une note datant de 2015, dont nous détenons une copie, stipule que, conformément à deux instructions ministérielles datant de 2012 et 2015, l’ENPO pouvait prendre en charge la formation de mastèreen faveur de ladite promotion. Il s’agit d’une procédure d’équivalence en fait, consistant à accompagner les étudiants et les former pour soutenir des mémoires de fin d’études et leur délivrer par la suite des diplômes de mastère, leur permettant ainsi d’accéder aux concours de doctorat.

Mardi, les étudiants qui nous ont contactés ont affirmé avoir tenu une réunion avec le directeur de l’école dans l’après-midi. «Nous sommes très déçus», a lancé Toufik, qui était accompagné d’un représentant de l’organisation estudiantine LNEA. Il explique : «Le directeur nous a fait savoir que l’école a effectivement préparé un projet de mastère qui a été déposé auprès du ministère de l’Enseignement supérieur qui ne l’a pas approuvé. Pis encore, toutes les attributions liées à l’ancienne Enset, concomitante avec l’ENPO, ont été retirées. Pour résumer, notre dossier est clos pour l’ENPO.»

A présent, la promotion 2015/2016 de l’Ecole supérieure des enseignants n’a d’autres moyens que de s’adresser au ministère afin d’obtenir un moyen de faire des équivalences et garder les chances des diplômés d’accéder à la recherche scientifique. «Nous devons à présent communiquer avec le ministère de l’Enseignement supérieur, d’autant plus que les canevas du projet de mastère ont été préparés», conclut Toufik.