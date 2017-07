Ecole polytechnique : Trois nouvelles formations diplômantes

Réagissez

L’École nationale polytechnique d’Oran ENPO (ex- ENSET) s’apprête à lancer, dès la prochaine rentrée universitaire, trois nouvelles formations diplômantes en sécurité et management des réseaux, management industriel et logistique et ingénieur plasturgiste, a-t-on appris de la cellule de communication de cet établissement universitaire. La devise de cette école supérieure «Former mieux, former utile» est révélatrice de son approche pour offrir des opportunités de réussite à ses jeunes diplômés. L’ENPO veut mieux former pour répondre aux exigences et besoins des filières industrielles qui recrutent le plus et essentiellement dans le développement durable. La future formation d’ingénieur plasturgiste offre de grandes possibilités d’embauche. Tout ce qui touche à la valorisation des déchets se développe en fait en Algérie et les profils d’ingénieurs et de techniciens en recyclage des déchets, notamment le plastique, sont très recherchés. Plus de 100 entreprises privées et publiques activent dans la transformation des matières plastiques à travers le territoire national. Il importe de préciser que l’ingénieur plasturgiste participe à la conception de produits en plastique servant à la fabrication d’éléments de carrosseries de voitures, d’appareils électroménagers, de lunettes de vue, d’emballages...