Douanes : 2000 agents titularisés

«Pas moins de 790 douaniers ont été promus à des grades supérieurs», a déclaré, jeudi, le directeur central de l’administration générale des Douanes algériennes lors de la cérémonie d’installation d’un nouvel inspecteur régional des Douanes de l’Ouest.

L’opération de régularisation entamée, depuis quelques mois, par les Douanes algériennes a permis la titularisation de quelque 2000 agents et 2875 arrêtés de promotion seront signés. «Tous les agents ayant cumulé dix ans d’expérience et plus seront donc promus», a noté le responsable, précisant qu’il n’y aurait pas de concours d’accès aux écoles des Douanes en raison du gel des recrutements par la Fonction publique. L’administration a opté donc pour la régularisation de la situation des fonctionnaires en l’absence de recrutement.

En matière de logements, la DGD a intégré des logements d’astreinte dans les différents projets de réalisation d’infrastructures. «Plus de 40 logements de fonction ont été distribués jeudi, alors que le reste du programme sera attribué dans les prochains mois, une fois les dossiers étudiés en fonction du critère professionnel», a noté le responsable central des infrastructures et des équipements.

Plusieurs rotations et mouvements sont effectués dans le corps douanier, ce qui nécessite de tels programmes de logements de fonction, indique-t-on. Outre les logements, les Douanes se sont dotées de 50 véhicules tout-terrain pour le renforcement de la lutte contre la contrebande.

Par ailleurs, 19 inspections divisionnaires des Douanes ont été réceptionnées au niveau national, alors que 11 sont en cours de réalisation et seront livrées avant la fin de l’année. Avec 50 scanners destinés au contrôle, les Douanes vont se doter de quatre scanners de haute technologie. Notons que Boudergui Aïssa, ex-directeur régional des Douanes d’Alger port, a été installé officiellement, jeudi, à la tête de l’inspection régionale des Douanes de l’Ouest, et ce, en présence de El Hadi Abbas, directeur régional des Douanes d’Oran, et des cadres centraux.