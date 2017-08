Dix haraga secourus au large

Réagissez

Pas moins de 10 personnes ont été sauvées, hier matin, d’une mort certaine par l’équipage d’un bateau de transport de voyageurs qui reliait Alicante à Oran. Selon la Protection civile, vers 10 heures du matin, ces personnes tentaient de rejoindre les rives de l’Espagne de manière illégale. Une fois au large, à plus de 50 kilomètres des rives d’Oran, leur embarcation est tombée en panne et a commencé à dériver au gré des courants. Ils étaient en état de choc et pris de violente panique. L’équipage portera secours aux harraga et avisera les autorités algériennes qui dépêcheront au port d’Oran une équipe médicale et des éléments de la police afin de procéder à l’enquête d’usage dans pareille situation.