Deux sièges de sûreté en projet

Deux nouveaux sièges destinés à abriter les sûretés de daïra d’Arzew et de Aïn El Turck sont en cours de réalisation et seront réceptionnés en février 2017, indique-t-on du côté de la sûreté de wilaya d’Oran.

Ces nouvelles infrastructures s’ajoutent aux cinq nouvelles sûretés, dont l’inauguration est prévue au cours de ce mois. Ces projets sont prévus à Oued Tlélat, Gdyel, El Hassi, Sidi El Bachir et Akid Lotfi. Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la police de proximité et vont répondre aux doléances de la population. Ceci assurera un maillage sécuritaire. Par ailleurs, le corps de la Sûreté nationale sera doté d’un nouveau service régional spécialisé dans la lutte contre l’immigration clandestine. Une superficie de plus de 1600 m2 a été retenue sur l’axe reliant Oran à Arzew, pour réaliser cette infrastructure dont les travaux ont été lancés. Ce service aura pour vocation de renforcer la recherche et le dispositif de contrôle et de lutte contre l’immigration clandestine au niveau des frontières. Dans le même contexte, le plan de modernisation de la DGSN prévoit la réalisation d’autres centres régionaux, dont certains ont été achevés. Il s’agit d’un centre régional destiné à la lutte contre le trafic des stupéfiants, une salle omnisports, un centre de formation et de préparation, un laboratoire régional de la police scientifique. Tous ces projets ont été retenus dans la zone de Sidi El Bachir.