Deux réseaux de crime organisé neutralisés

Réagissez

Deux réseaux de crime organisé sont tombés, jeudi, dans les filets de la brigade criminelle de la sûreté de la wilaya d’Oran.

13 personnes au total, âgées entre 20 et 37 ans, ont été arrêtées et plusieurs armes blanches, de faux documents, des sommes d’argent provenant de vols et des faux billets de banque ont été récupérés à l’issue de ces opérations. Le premier réseau est composé de 7 individus qui activaient à Oran et dans d’autres wilayas du pays. Ils ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à commettre des vols sous la menace d’armes blanches au sein d’entreprises et dans des magasins.

De fausses pièces d’identité et de faux permis de conduire ont été également saisis par les policiers. Le second réseau est composé de 6 individus avec à leur actif trois hold-up dans des magasins. Des bouteilles de gaz lacrymogène et des armes blanches ont été aussi récupérées en plus de deux véhicules qui servaient au déplacement des membres des deux bandes. Ils seront présentés au tribunal pour «constitution de réseaux criminels», «faux et usage de faux» et «vols sous la menace d’armes blanches».