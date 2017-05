Deux pompiers blessés suite à un incendie dans une mosquée

Réagissez

Avant-hier à 19h13, un incendie dont l’origine reste à déterminer, s’est déclaré dans une mosquée à Hassi Bounif. Selon le communiqué de la Protection civile, c’est une pièce attenante à la salle des prières située au 1er étage et destinée au dépôt et au stockage des effets servant à la couverture du sol et fabriqués avec de la matière plastique, qui a pris feu. Les éléments de la Protection civile ont utilisé de gros moyens pour circonscrire le feu évitant son extension vers la salle des prières. Au cours de cette intervention, 2 secouristes âgés de 23 et 29 ans ont été blessés et ont été évacués vers l’EHU du 1er Novembre.