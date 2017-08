Deux plaisanciers secourus au large

Réagissez

Deux plaisanciers égarés pendant plusieurs heures au large d’Oran ont été secourus, hier matin, par les gardes-côtes. Les concernés étaient sortis avant-hier (lundi) à bord d’une embarcation de plaisance et sont tombés en panne. Leurs proches ont avisé les gardes-côtes qui ont enclenché le plan de recherche et de sauvetage. Aux environs de 23 heures, des vedettes ont été dépêchées et ce n’est qu’hier, vers 6 heures du matin, que les plaisanciers ont été retrouvés à 10 km au nord des Andalouses. Ils ont été ramenés à terre, où une équipe de SAMU était sur place. Durant ce mois d’août, les gardes-côtes ont secouru quatre plaisanciers qui ont pris le large à la rame à bord deux embarcations au nord-est de Mostaganem.