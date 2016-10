Deux piétons fauchés dans deux accidents

Réagissez

Encore une fois, des piétons sont victimes d’accidents de la circulation.

En effet, il est devenu presque récurent de voir les services de la Protection civile signaler, en divers endroits de la wilaya, des piétons fauchés par des automobilistes.

Hier, deux piétions ont été percutés par des chauffards. L’un d’eux, une octogénaire (81 ans) a été écrasé par le conducteur d’un véhicule de marque Daewoo au boulevard Sidi Chami et se trouve aujourd’hui entre la vie et la mort.

Les secouristes qui sont intervenus sur les lieux ont prodigué les premiers soins et vu son état jugé très grave l’ont transféré en urgence au centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO).

Un autre accident similaire a eu pour cadre cette fois les 700 Logements d’Oued Tlélat, une quadragénaire qui traversait la route nationale a été frappé de plein fouet par une automobile de marque Renault Kangoo. Les services de la Protection civile l’ont transférée en urgence au centre de soins le plus proche pour être ensuite évacuée vers un centre spécialisé.