Deux personnes arrêtées pour tentative d’extorsion de fonds

Deux individus âgés de 24 et 26 ans ont été arrêtés pour tentative d’extorsion d’argent, par les services de la 21e sûreté urbaine dans le quartier de l’USTO. Les malfaiteurs avaient volé une moto, et pour la rendre à son propriétaire, ils lui ont demandé de leur verser 50 millions de centimes. Une situation qui a contraint son propriétaire à se rapprocher des services de police et à déposer plainte pour «chantage et vol». Sur ce, les recherches diligentées ont permis aux policiers d’identifier les auteurs du vol, qui ont été arrêtés, présentés au tribunal et placés sous mandat de dépôt.

Les enquêteurs ont également récupéré la moto volée.