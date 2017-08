Deux nouvelles lignes de bus seront mises en service

Réagissez

Deux nouvelles lignes entreront en service à partir de septembre prochain, a-t-on appris, hier, auprès de la direction de l’entreprise des transports urbains d’Oran. Il s’agit de la ligne 89 qui reliera Oran à El Hamoul et Tafraoui et la ligne 104 qui assurera la liaison entre le lycée Lotfi et Yasmine 2. Ces nouvelles liaisons porteront le nombre total de lignes exploitées à 24, de quoi répondre aux doléances de la population et améliorer la prestation de service. L’entreprise ETO a, pour rappel, renforcé ses dessertes à destination de la corniche oranaise avec 10 autobus à l’occasion de la saison estivale. Par ailleurs et pour mieux desservir son réseau d’exploitation, 150 autobus sont à présent injectés par l’ETO pour améliorer la couverture du transport à Oran.

Toutefois, la direction de l’entreprise souhaite la matérialisation des arrêts de bus afin d’éviter les stationnements anarchiques.