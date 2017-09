Deux nouvelles antennes communales entreront en service

Réagissez

En vue d’une meilleure décentralisation et afin de répondre aux besoins de la population, notamment les habitants des nouvelles cités, deux nouvelles antennes communales seront réceptionnées prochainement à Gdyel, a indiqué le maire de cette collectivité. L’APC a procédé, dans le cadre de ces projets, à l’aménagement de deux sièges qui abritaient le cantonnement de la garde communale à Gdyel et à Kristel pour une enveloppe globale de 8 millions de dinars, en plus de 4 millions pour leur équipement. La première antenne communale est située à l’entrée ouest de Gdyel et va permettre, selon le maire, de répondre aux attentes des familles, surtout les relogés dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. La seconde antenne est implantée à Kristel, de quoi améliorer la prestation de service et éviter le déplacement des riverains vers le chef-lieu de commune. L’APC de Gdyel a déjà initié une série de mesures pour prendre en considération les doléances des administrés, et ce, à travers l’instauration d’un système de tickets numérotés au niveau de l’état-civil. Ces dispositions ont permis de réduire les délais d’attente et de réorganiser toutes les opérations à l’intérieur de ce service.