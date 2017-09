Deux nouveaux boulevards et quatre ronds-points en projet

Réagissez

La zone est de la ville d’Oran sera modernisée davantage

L’étude préliminaire pour l’aménagement urbain du prolongement du boulevard Millénium a été présentée, au début de cette semaine, au siège de la wilaya, en présence du chef de l’exécutif et des responsables locaux.

Il ressort de l’exposé détaillé de cette étude préliminaire que l’extension de la ville sera dotée d’un nouveau réseau routier de 17 kilomètres composé de 5 grands boulevards et de 4 ronds-points. Dans le détail, il s’agit de la réalisation de deux nouveaux boulevards de 5,7 km reliant le prolongement du bd Millénium à Belgaïd à travers le CW 75 et le réaménagement total de 3 autres boulevards qui desservent l’université Oran 2 Ahmed Ben Ahmed, le village olympique et le nouveau stade d’Oran.

Ce chantier titanesque destiné à accélérer l’urbanisation de cette zone considérée comme une réserve foncière de la ville devra être lancé prochainement en perspective des Jeux méditerranéens 2021. Les autorités locales sont en fait engagés dans une course contre la montre pour l’aménagement urbain de cette zone qui accueille le futur complexe olympique et le village méditerranéen.

L’aménagement de ces nouveaux boulevards va permettre, d’une part, l’urbanisation de centaines d’hectares et, d’autre part, de réfléchir sur la manière de construire la nouvelle ville d’Oran. La wilaya va prendre en charge l’aménagement complet de ces boulevards, à commencer par l’éclairage public jusqu’au plan de circulation et la plantation d’arbres sur les bordures et le terre-plein. Il est question de livrer ces 5 boulevards complets avec les intersections, l’éclairage public, les plans de circulation et les plantations d’arbres.

Des postes transformateurs électriques pour l’éclairage public de ces axes routiers pour éviter les délestages et les problèmes de connexion avec le réseau pourront être également réalisés avant la livraison de ces boulevards. Une étude pour mettre un plan de circulation de ces boulevards avec l’installation de la signalisation et des plaques de limitation de vitesse est prévue. Il importe de noter que le projet d’urbanisation de cette zone de la ville a été rendu possible après la réception en 2016 de la trémie de l’intersection entre le 4ème périphérique et le boulevard Millénium à Bir El Djir. La réalisation de cette trémie qui a couté près de 8 milliards de dinars a permis de fluidifier le trafic automobile dans cette partie de la ville qui connait une explosion urbanistique.

La trémie autorise un prolongement du bd Millénium vers le complexe sportif de Belgaïd et les automobilistes profitent ainsi d’un raccourci grâce au passage supérieur pour rallier le pôle de Belgaïd où des milliers de logements toutes formules confondues sont en cours de réalisation sans oublier les campus universitaires et autres projets structurants (village olympique, Technoparc…).