Deux marchés réceptionnés durant le Ramadhan

Le circuit économique de la wilaya d’Oran sera bientôt renforcé de deux nouveaux marchés de proximité qui seront réceptionnés dans le courant du mois de Ramadhan à haï Es-Sabah.

«Ces marchés seront gérés par la direction du marché de gros, suite à un contrat qui a été signé dernièrement entre l’APC de Sidi Chahmi et la direction de l’EPIC, chargé de la gestion du marché de gros», a indiqué le maire de cette collectivité. Pas moins de 85 box seront donc exploités par des commerçants de fruits et légumes. Les services de l’APC de Sidi Chahmi ont procédé, dans le cadre de la réorganisation de l’activité, au recensement des commerçants ambulants et 45 d’entre eux vont intégrer l’une des nouvelles enceintes.

L’ancien marché sera démoli et transformé en une aire de jeux. Par ailleurs, un projet de réalisation d’un marché est également prévu à haï Nedjma. Dans les localités de Sidi Maârouf et Sidi Chahmi, deux entreprises ont été retenues pour la réalisation de deux marchés de proximité. Toutefois, ces enceintes commerciales destinées à lutter contre le marché informel n’ont pas eu l’effet escompté dans certains quartiers de la wilaya d’Oran.

Plusieurs marchés ont été désertés par leurs occupants, ce qui a contraint les responsables locaux à opter pour d’autres formules pour rentabiliser ces enceintes. Certains marchés ont été transformés en salles omnisports, alors que d’autres ont été cédés en concession pour abriter une activité bénéfique aux habitants du quartier.