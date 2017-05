Deux ans de prison requis pour détention illégale d’arme à feu

Réagissez

Accusé de détention d’arme à feu sans autorisation, un jeune de 20 ans a comparu devant le tribunal pénal d’Oran. Le procureur a requis contre lui la peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA.

Les faits ont eu lieu au quartier Dar El Beida, où un bénévolat pour le nettoyage de cette cité a été organisé. Au cours de ce nettoyage, le mis en cause aurait trouvé une arme à feu enveloppée dans un bout de tissu et dissimulée sous des détritus. Il la donnera à un policier qui se trouvait avec eux dans cette campagne de bénévolat, selon ses proposes déclarations. Le lendemain, cet agent le contactera lui demandant de venir le retrouver à la cité Belgaïd.

Là, il demandera à deux de ses amis de l’accompagner. En cours de route, ils rencontreront le policier et tous quatre se dirigeront vers Belgaïd. Cité à la barre du tribunal, le prévenu niera les faits en chargeant le policier d’avoir monté cette affaire contre lui. Le président de l’audience lui demandera alors pourquoi il n’a pas alerté la police.

Le prévenu dira avoir eu peur et vu que cet agent se trouvait avec eux, il l’ a contacté pour lui montrer ce qu’il venait de trouver. Deux témoins diront que l’arme se trouvait chez le policier. La défense du mis en cause plaidera la non-culpabilité et s’interrogera sur l’absence du témoignage du policier qui aurait pu éclairer ces faits. L’affaire a été mise en délibération.