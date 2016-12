Des soirées musicales dans les cités universitaires

Réagissez

Depuis le 5 décembre courant, plusieurs troupes locales de musique ont été conviées dans le cadre du Festival de la musique et la chanson oranaise (FMCO) à animer des soirées à travers les cités et campus universitaires implantés à Oran et dans ses environs. Ce festival traditionnel est organisé jusqu’au 14 décembre par la direction de la culture, en collaboration avec le comité des fêtes de la wilaya et celui des œuvres sociales universitaires. Au programme de cette manifestation culturelle figurent une dizaine de soirées qui débuteront à partir de 20h. Elles ont eu lieu dans les cités et campus universitaires d’Es Sénia, USTO, Maraval et Belgaïd. Pour le 12 décembre, à l’occasion du Mouloud Ennabaoui, une soirée musicale animée par cinq troupes est prévue à la cite universitaire de Maraval et sera suivie les 13 et 14 par deux autres au niveau du campus de l’USTO.