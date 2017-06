Des projets pour améliorer le cadre de vie

Réagissez

La commune de Sidi Benyebka a bénéficié d’un projet de réalisation d’une nouvelle passerelle. Selon le maire de cette collectivité locale, la passerelle va relier la cité El Yasmine (ex-cité des 86 Logements) et haï Houari Boumediène.

Selon M. Bouzerouta, ce projet, qui sera livré dans une durée de 6 mois, a été financé par la wilaya. Une enveloppe de 10 millions de dinars a été débloquée pour cet ouvrage. La réalisation de cette structure est très attendue par la population. Une fois opérationnelle, elle va contribuer à sécuriser la vie des riveraines et à contribuer à une meilleure fluidité de la circulation automobile. Toujours dans le cadre de l’amélioration du quotidien des citoyens, la commune a bénéficié d’un projet d’une nouvelle antenne communale. «Cette nouvelle infrastructure, qui sera réalisée à haï El Fateh (cité 155 Logements), sera équipée de bureaux administratifs, et permettra d’éviter aux habitants de faire des déplacements pour des actes de naissance et autres documents administratifs», a ajouté M. Bouzerouta. Plusieurs opérations d’aménagement urbain ont été retenues dans les différentes localités et cités relevant de la commune de Sidi Benyebka. Une opération de réhabilitation et d’aménagement des trottoirs et autres espaces a été retenue à haï El Fateh. Parmi les projets lancés dans cette commune, il y a aussi les travaux de réalisation d’un espace de jeux pour enfants à la cité 30 Logements. Par ailleurs, il y a quelques mois, 1,1 milliard de centimes a été débloqué pour les réseaux d’assainissement et des eaux pluviales.