Des projets de logements LPA relancés

Réagissez

L’ouverture des plis pour le choix des entreprises chargées de réaliser les tranches des 197 et 154 LPA s’est déroulée, avant-hier, au siège de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran. Il s’agit du quota des 197 logements et des deux tranches restantes, soit les 52 et 124 logements LPA du quota des 154 D, prévus à Belgaid, dans la commune de Bir El Djir, apprend-on. Les souscripteurs des 154 D avaient organisé, en juillet dernier, un sit-in devant le siège de la wilaya pour dénoncer le retard dans la concrétisation du projet. Une situation qui a contraint les responsables à prendre les mesures qui s’imposent pour activer la cadence des travaux. A noter que ces quotas font partie du programme des 1400 logements LPA confiés à l’OPGI dont 1300 sont prévus à Belgaid et 100 à Aïn El Turck. L’OPGI a également bénéficié d’un quota supplémentaire de 300 unités réparties entre Belgaid (50 logements), 125 unités à Hassi Mefsoukh et 125 à Benfréha. Avec 1700 logements de type LPA, l’Office doit, désormais, respecter les délais de réalisation et livrer le programme dans les temps.