Des pratiques illégales affectent le circuit de vente des céréales

Six commerçants ont été verbalisés pour augmentation des prix de la semoule et de la farine dans les 5 wilayas de l’Ouest, dont 4 uniquement à Oran, selon un bilan de la direction régionale du commerce, dressé du 9 au 16 février. Cette opération de contrôle a ciblé 357 commerces spécialisés dans la vente de détail et de gros de la farine et de la semoule au niveau des 5 wilayas qui sont : Oran, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Mostaganem et Tlemcen et dont 133 uniquement à Oran. Il s’agit de produits dont les prix sont soutenus par l’Etat et toute pratique illicite est sanctionnée par la loi. Les agents de contrôle ont procédé dans le cadre du contrôle du marché de la semoule et de la farine à la verbalisation de 29 commerçants pour défaut de facturation, pratique de prix illicites et autres infractions à l’ouest du pays, dont six à Oran. En matière de lutte contre la fraude fiscale, les agents ont relevé un chiffre d’affaires dissimulé de l’ordre de 80 millions de centimes.

La farine et la semoule font partie d’une liste de produits dont les prix sont subventionnés par l’Etat, à l’exemple du lait, du sucre et de l’huile.