Des porteurs de projets déchus de leurs droits de concession

Réagissez

Le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, a annoncé, jeudi, que pas moins de 37 hectares de foncier destiné à des investissements ont été récupérés pour défaut de lancement des projets dans les délais impartis.

Il s’agit d’opérateurs dont les projets n’ont pas été lancés malgré la mise à leur disposition de terrains et l’approbation de leurs projets.

Toutefois, la récupération de ces assiettes foncières ne se fera plus par décision administrative mais par voie judiciaire, même si le sujet a été discuté au plus haut niveau. En effet, intervenant en marge du 5ème Salon des industries agroalimentaires (SIAG), le wali d’Oran a expliqué que cette question a été longuement abordée lors de la dernière rencontre gouvernement-walis. Des propositions ont été émises concernant la possibilité de donner aux walis la prérogative de récupérer les terrains octroyés dans le cadre d’investissements qui n’ont pas été concrétisés, et ce par une procédure administrative sans recourir à la justice.

Ce n’est plus le cas, doit-on comprendre. Par ailleurs, M. Zaalane a annoncé que 5 nouveaux complexes de production devront entrer en service en avril prochain et qu’ils impulseront, assurément, une nouvelle dynamique à l’économie nationale, à même de contribuer à la réduction de la facture des importations et à la création de centaines de postes d’emploi. Et de les énumérer : «Il y a d’abord le complexe de production d’antibiotiques de la Société algérienne des médicaments SOPHAL à Hassi Ben Okba, le très attendu complexe sidérurgique de la société turque Tosyali, un complexe de production de canalisations relevant du groupement des travaux publics à Bethioua, le complexe de production du sucre du groupement Berrahal ainsi qu’un complexe avicole à Tafraoui». Commentant ces projets, le wali a expliqué qu’il existe un important afflux d’investisseurs mais que la priorité a été accordée aux projets dits stratégiques. «La capitale de l’Ouest connaît une grande attractivité des investisseurs et une demande importante d’investissement qui dépasse l’offre. L’étude des contrats d’investissement nous a contraints à nous concentrer sur les filières stratégiques permettant à la wilaya de créer davantage de postes d’emploi», a-t-il commenté.

Enfin, M. Zaalane a rappelé que 17 zones d’activités ont été créées depuis deux ans à travers les communes de la wilaya. «Ces zones d’activités sont en cours d’aménagement et nous procédons actuellement à la remise des contrats aux investisseurs porteurs de projets», a-t-il annoncé.