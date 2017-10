Bouzedjar

Des peines prononcées dans une affaire de trafic de cocaïne

Le président du pôle judicaire d’Oran a rendu, hier, son verdict dans l’affaire des 82 kg de cocaïne. Il commencera par prononcer les peines retenues contre les mis en cause en fuite : 20 ans de prison ferme et des mandats d’arrêt, puis la relaxe pour les mis en cause se trouvant en liberté et jugés dans cette affaire.

Quant aux prévenus écroués, la peine tombera tel un couperet : 15 ans de prison ferme. Rappel des faits: le 25 janvier 2015, les gendarmes de Bouzedjar recevront un appel émanant des gardes-côtes de cette localité portant sur une importante quantité de cocaïne (63 plaquettes cachées dans 3 sacs). Cette importante quantité de cocaïne a été trouvée par des pêcheurs au large de Bouzedjar. Contactés, les éléments de la Marine récupéreront la cocaïne et donneront les sacs aux pêcheurs pour leur demander par la suite de s’en débarrasser. L’enquête démontre que ce sont 4 sacs qui ont été repêchés et qu’un sac a été détourné par les pêcheurs, selon leurs premières déclarations devant les gendarmes. Des déclarations qu’ils réfuteront en instruction, expliquant qu’ils ont agi sous la contrainte, tout comme ils tenteront de charger des militaires. A la barre, les mis en cause affirmeront avoir trouvé 3 sacs et non 4 et qu’ils ont fait des déclarations sous la contrainte au moment des investigations. Les autres prévenus arrêtés, toujours suite à cette enquête, réfuteront d’un bloc les accusations retenues contre eux. La défense des mis en cause a axé sa plaidoirie sur l’acquittement pour absence de preuves, insistant sur les contraintes que certains de leurs clients avaient subies.

Moncef S.