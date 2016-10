Des peines de prison requises contre 4 douaniers et 3 importateurs

Réagissez

Neuf mis en cause entre douaniers et représentants de société ont comparu, en fin de semaine, devant le pôle judiciaire d’Oran.

Trois prévenus étaient associés dans une entreprise d’import-export qui active en Espagne et en Chine. Ces trois derniers doivent répondre du grief d’«association de malfaiteurs», «entrave à la législation des changes» et «fuite de capitaux». Alors que les autres mis en cause, dont les employés de la douane, doivent répondre du chef d’inculpation de «non-dénonciation», «mauvaise utilisation de fonction».

Les trois prévenus sont mis en cause dans l’importation de Chine de deux conteneurs contenant des produits pyrotechniques. Cette affaire éclatera suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires portant sur deux conteneurs se trouvant au port sec d’Es Sénia contenant des produits pyrotechniques qui appartiendraient aux propriétaires d’une Eurl, sise à Alger. Suite à l’extension des compétences et à la décision de perquisition émanant du procureur du tribunal, en date du 7 septembre 2015, il a été trouvé des manches à balai sous lesquels étaient dissimulés des pétards et autres fumigènes, une quantité de plus d’un million 500 000 unités. L’instruction ouverte en ce sens permettra d’entendre plusieurs responsables, dont certains seront mis en cause.

Toujours suite à l’enquête, un des principaux mis en cause recherché par le tribunal de Ghazouat a été interpellé à l’aéroport d’Oran, et le second sera arrêté à Gdyel. Ces deux derniers résidant à Alger tentaient de prendre la fuite. Lors de l’audience, les trois principaux accusés, dont le propriétaire du registre de commerce, qui avait expliqué qu’il louait ce document à des tiers qui l’employaient pour importer des marchandises, et en contrepartie, il recevait des sommes allant de 25 à plus de 30 millions, et cela bien entendu avec la complicité des deux autres mis en cause. Interrogés, ces derniers nieront les faits.

Quant aux douaniers, chacun tentera de faire porter la responsabilité à l’autre. La douane du port d’Oran s’est constituée partie civile. Des peines de 3 ans de prison ferme ont été requises par le procureur contre quatre douaniers et deux accusés. 20 ans de prison ferme ont été requis contre trois autres prévenus. Les délibérations ont été fixées pour la semaine prochaine.