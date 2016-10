Des peines de prison prononcées pour entrave à la législation des changes et fuite de capitaux

Réagissez

Le verdict est enfin tombé dans l’affaire des 2 conteneurs de pétards jugée par le pôle judicaire d’Oran.

Le principal prévenu, M. K., a été condamné à 8 ans de prison ferme, alors que ses deux complices écopent de 5 ans de prison, dont 3 fermes. Quatre douaniers et un transitaire, impliqué dans cette affaire, ont bénéficié de la relaxe. Les 3 prévenus, associés dans une entreprise d’import-export activant en Espagne et en Chine, devaient répondre du grief d’association de malfaiteurs, entrave à la législation des changes et fuite de capitaux.

Alors que pour les autres, les chefs d’inculpation de non-dénonciation, mauvaise utilisation de fonction, avaient été retenus contre eux. L’affaire éclatera suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires portant sur deux conteneurs se trouvant au port sec d’Es Sénia, contenant des produits pyrotechniques. Ces derniers appartiennent aux propriétaires d’une Eurl sise à Alger. Suite à la perquisition, des pétards et autres fumigènes ont été trouvés dissimulés. Une quantité de plus de 1,5 million d’unités.

L’instruction permettra d’entendre plusieurs responsables au niveau des Douanes du port d’Oran, dont certains seront mis en cause. Alors que deux des trois principaux mis en cause qui tentaient de prendre la fuite, le premier sera arrêté au niveau de l’aéroport d’Oran, seront interpellés. A la barre, le propriétaire du registre du commerce avait expliqué qu’il louait un document à des tiers qui l’employaient pour importer des marchandises, alors que les autres nieront les faits retenus contre eux, de même que les douaniers et le transitaire. Des peines de 3 et 20 ans de prison ferme avaient été requises.