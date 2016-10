Des peines de prison pour soutien à des groupes armés

Réagissez

Cinq mis en cause, dont un ex-élément des forces d’auto-défense et trois frères, ont comparu, hier, devant le tribunal criminel de la cour d’Oran, pour répondre du grief de «détention, vente d’armes à feu et de munitions» et «soutien à des groupes terroristes».

Suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires, une enquête a été ouverte et, le 14 mai 2015, ces mis en cause ont été arrêtés et trois fusils de chasse, des munitions, un appareil pour fabriquer des cartouches et une paire de jumelles ont été saisis. Interrogés, les deux premiers mis en cause, G. M., ex-élément des forces d’auto-défense, et K. B. nieront soutenir les terroristes. Ce dernier, propriétaire des fusils, dira que ces armes appartiennent à sa famille, qu’ils sont éleveurs de moutons dans cette région et «armés de père en fils». Ses deux frères feront les mêmes déclarations puis tous trois avoueront soutenir les groupes terroristes.

Quant à G. M., il niera toute appartenance aux groupes armés et dira que, dans le passé, il a activé avec les éléments de l’armée et possède même une carte en ce sens. Cités à la barre, les trois frères expliqueront qu’ils ont reconnu soutenir les groupes armés sous la contrainte. Quant à G. M., il maintiendra ses déclarations légalisant ainsi la possession des munitions qu’il avait en activant avec les forces de l’armée. Quant au dernier des prévenus, il niera d’emblée toutes les accusations retenues contre lui.

Le représentant du ministère public requit dix ans de réclusion contre les mis en cause. La défense plaidera la non-culpabilité de ses mandants revenant sur les épisodes durs des familles de ces derniers qui ont été contraintes d’abandonner leur terre pour fuir les terroristes. Aux termes des délibérations, les peines de 3 et 4 ans de prison ferme ont été retenues contre trois accusés dont deux frères. Alors que G. M. et K. B. écoperont de 5 et 7 ans de réclusion.