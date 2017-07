Réagissez

Une délégation d’opérateurs et techniciens portugais du groupe Agros, une coopérative agricole spécialisée dans la production laitière et les viandes rouges, séjourne, depuis dimanche à Oran.

Elle a visité, hier, des exploitations agricoles implantées dans la wilaya, qui sont versées dans les deux filières de collecte de lait et de production de viande rouge.

Cette délégation, conduite par le président-directeur général du groupe, a été reçue, dans la matinée de dimanche, à la Chambre de commerce et d’industrie (CCIO) par son président, Abed Mouad, qui était entouré des représentants de la Chambre de wilaya de l’agriculture, ceux de la direction des Services agricoles, du directeur de l’industrie ainsi que de nombreux opérateurs économiques de la région, intéressés par des investissements et le développement de la production laitière et les viandes rouges.

Sur ce plan, en plus du développement de la production laitière, les Portugais ont annoncé qu’ils souhaitaient investir dans la région avec un programme ambitieux pour l’implantation d’une dizaine d’abattoirs industriels pour la production de viande rouge.

Au cours de cette rencontre d’information, les hôtes de la CCIO ont eu un aperçu sur les potentialités existantes dans la wilaya et les possibilités d’investissements pour le développement de ces deux filières dans le cadre du partenariat.

Pour sa part, le directeur de wilaya de l’industrie a présenté à l’assistance un exposé sur les textes, les lois en vigueur et les conditions requises pour les étrangers intéressés par des projets d’investissement en Algérie. Il est à signaler que les représentants du groupe Agros ont invité une délégation de la Chambre de commerce et d’industrie à prendre part à la Foire internationale sur la production agricole, qui est prévue en septembre prochain à Lisbonne (Portugal).