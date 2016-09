Des logements pour 64 douaniers

Réagissez

Les 64 logements destinés aux cadres des Douanes, réalisés au quartier Maraval, seront distribués, jeudi, lors d’une cérémonie organisée en présence du responsable de l’administration générale des Douanes algériennes et de M. El Hadi Abbès, directeur régional des Douanes d’Oran.

Lancé depuis plus d’une dizaine d’années, ce projet a connu un retard flagrant dans sa réalisation. Plusieurs réunions regroupant les services de la wilaya, la DELP, Sonelgaz et les Douanes ont été tenues afin de cerner les contraintes et dégager des solutions pour y remédier. Des sources à la direction régionale des Douanes d’Oran ont indiqué que toutes les mesures ont été prises conformément au plan stratégique des Douanes algériennes. Celui-ci vise à prendre en charge les doléances des douaniers et à améliorer le rapprochement Douanes-personnel. Un autre projet de réalisation de 32 logements en plus de cinq autres pavillons est en cours au niveau du même site. Notons, par ailleurs, que la cérémonie de remise de clés des 64 logements sera également marquée par l’installation d’un nouvel inspecteur régional des Douanes de l’Ouest. D’autres infrastructures sont en cours de réalisation, dont un siège devant abriter l’inspection divisionnaire d’Oran extérieur à Es Sénia.