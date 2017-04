Des initiatives pour encourager le recyclage des déchets

Réagissez

Une journée portes ouvertes s’est tenue jeudi au niveau du centre de formation Oran-Est, où le recyclage et la revalorisation des déchets étaient les thèmes débattus par les intervenants, dont les représentants de l’EPIC CET Oran, en charge de la gestion des centres d’enfouissement techniques, le représentant de la direction de l’environnement et des jeunes du centre de formation, porteurs de projets de recyclage de déchets. Les intervenants ont axé leurs interventions sur la sensibilisation au recyclage des déchets, expliquant que le secteur de la formation doit jouer un grand rôle, revenant ainsi sur le projet pilote de la production de compost à partir de déchets organiques. Un compost naturel qui est utilisé dans l’agriculture et le jardinage.

Dans son intervention, la représentante de l’EPIC CET d’Oran reviendra sur le travail des quatre CET que compte Oran, expliquant que le traitement des déchets induit une manne financière non négligeable. L’objectif est la mise en œuvre de projets de recyclage pour la réutilisation comme matière première qui contribue à la préservation des richesses naturelles.

De son côté, la représentante de la direction de l’environnement mettra l’accent sur la convention entre sa direction et la formation professionnelle portant sur le recyclage des déchets et leur revalorisation. Insistant aussi sur l’opération pilote du tri sélectif, à la source des déchets ménagers, qui a été menée sur le terrain depuis 2015 à Oran au niveau des deux quartiers «AADL Pépinière» et Akid Lotfi.

Il est à signaler que l’opération de tri des déchets ménagers dans le quartier Akid Lotfi est caractérisée par une anarchie, car les points de collecte ne sont rien d’autre que des décharges sauvages. C’est le cas, par exemple, de la décharge sauvage en face du CEM Zech Tayab, créant ainsi une insalubrité indescriptible.

Rappelons qu’Oran a bénéficié d’une opération pilote de tri sélectif des déchets ménagers dans le cadre du projet de l’organisation R20.