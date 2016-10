Des incitations pour encourager les exportations

Réagissez

L’entreprise portuaire d’Oran (EPO), classée 2ème à l’échelle du pays après celle d’Alger, avec un trafic de traitement annuel de marchandise de plus de 8,5 millions de tonnes, vient de lancer une série de meures en vue de motiver les opérateurs économiques aux exportations hors-hydrocarbures. Ces mesures, selon les gestionnaires du port, comportant 5 grandes lignes, concernent essentiellement la réduction des tarifs sur l’exportation de tout produit sous réserve de la présentation d’un certificat d’origine, la disponibilité dans l’enceinte portuaire de zones spécifiques pour l’entreposage des conteneurs avec une gratuité de 10 jours sur les frais de stationnement des conteneurs pleins destinés à l’export ainsi que la disponibilité des batteries électriques (plus de 350 prises électriques ) pour les produits périssables contenus dans les conteneurs ou les remorques réfrigérées.

Pour appuyer ces mesures, des équipes professionnelles ont été mises en place afin de prendre en charge les doléances émises et leurs traitements. A cela, la direction générale de l’entreprise portuaire a lancé des actions de modernisation, par exemple, l’extension de l’actuel terminal à conteneurs pour un montant de 11 milliards de dinars. Cette extension prévue sur un terre-plein de plus de 23 ha, une fois livrée dans le courant de l’année 2017, va accueillir quelque 500 000 conteneurs par an, avec tout un programme d’équipement en engins de levage sophistiqués.