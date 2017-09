Des habitants réclament une régularisation foncière

Réagissez

Hier, ils ont observé un sit-in au rond-point de l’EHU 1er Novembre pour dénoncer le retard dans le lancement du plan de régularisation foncière de ce site comme promis en 2016 par l’ex- wali. Ce rassemblement de protestation, le deuxième en l’espace de quelques jours, a été quadrillé par un important dispositif de sécurité pour éviter tout débordement. Une délégation des contestataires a été reçue par le directeur de l’Agence foncière, qui s’est engagé, selon un représentant des concernés, à reprendre le projet d’amélioration urbaine de ce site. «Le directeur nous a informés qu’un exposé sur l’état des lieux de ce projet a été remis au wali, qui a instruit les services concernés de reprendre le chantier d’amélioration urbaine.

Des démarches sont en cours pour l’affectation du terrain, un bien domanial, à l’Agence foncière», confie un représentant des habitants. Il est à noter que les habitants, au nombre de 332, avaient déposé des demandes de régularisation, dans le cadre de la loi 15-08, à la daïra d’Es Sénia, mais aucune initiative n’a été prise par les services concernés depuis le départ de l’ex-wali qui avait instruit en décembre 2016, suite à une visite du site, les autorités locales et notamment l’Agence foncière de mener des travaux d’amélioration urbaine. Des travaux avaient été lancés pour le raccordement des habitations au réseau électrique et à celui de l’AEP et une fiche technique pour la réalisation du réseau d’assainissement a été réalisée. Malheureusement, les travaux sont suspendus depuis plusieurs mois, ce qui a provoqué la colère des habitants. Ces derniers ont tenu plusieurs rassemblements pour dénoncer les blocages qui entravent l’achèvement des projets initiés dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie.