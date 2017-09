Des habitants réclament une passerelle

Réagissez

Les habitants du quartier Maraval, en particulier ceux des cités qui longent le 3e boulevard périphérique, sont encore sous le choc, après l’accident survenu hier matin. En effet, une femme de plus d’une quarantaine d’années a été percutée par un véhicule à hauteur de la cité des 64 Logements douaniers. Il était 7h30, lorsque cet accident de la circulation est survenu, provoquant une véritable panique chez les piétons. La victime, atteinte d’un traumatisme, se trouve sous observation médicale. Face au danger, de nombreux riverains ont tiré, hier, la sonnette d’alarme sur le danger qu’ils encourent. «Ce boulevard est devenu un véritable point noir pour les occupants des cités avoisinantes à cause des camions, des bus et des véhicules qui l’empruntent et qui roulent à toute allure», indique-t-on. Plusieurs accidents de la route ont été enregistrés sur cet axe routier, ajoute-t-on. Les riverains exigent qu’une passerelle soit instalée à hauteur de la cité 64 Logements, seule mesure pour éviter le pire.