Des habitants dénoncent le détournement d’un terrain public

Réagissez

Les habitants de haï El chouhada (ex-les Castors) ont organisé un rassemblement de protestation dans le quartier pour dénoncer le détournement de l’assiette d’un terrain d’utilité publique de 1800 m2 au profit d’un investisseur privé, qui compte ériger une structure commerciale de type supermarché.

Cette semaine, ils ont été étonnés de constater le lancement des travaux de terrassement sur ce site appartenant à la municipalité, qui avait projeté la construction d’un jardin d’enfants et un espace vert dans le cadre du plan d’action pour l’aménagement et l’embellissement urbain à travers les quartiers de la ville. Devant cet état de fait, les riverains lancent un appel aux autorités locales concernées afin d’ouvrir une enquête pour savoir sur quelle base ont été délivrées les autorisations au promoteur, notamment par la Conservation des Domaines.

A titre d’information, ce terrain, qui est situé à proximité d’un établissement scolaire et du siège de la délégation du secteur urbain, a déjà abrité, avec l’accord des services techniques de l’APC, la réalisation d’un boulodrome, en plus de l’aménagement d’un espace vert et de détente au profit des enfants et des personnes âgées. Une délégation des représentants des habitants de ce quartier a demandé, ce lundi, une audience au président de l’APC pour l’informer sur cette situation et appliquer la loi en vigueur, a-t-on appris auprès de certains habitants.