Des habitants dénoncent des coupures d’électricité

Des centaines de foyers à Haï Yasmine ont été privés de courant électrique au début de cette semaine qui a coïncidé avec l’Aïd El Adha, ce qui a causé de graves désagréments pour les abonnés de cette zone. Le deuxième jour de l’Aïd a été incontestablement éprouvant pour ces abonnés qui avaient pris leur mal en patience avant que le courant électrique ne soit rétabli. Les aliments périssables, et en particulier la viande, entreposés dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont souffert de l’interruption de la chaîne de froid durant cette coupure prolongée du courant électrique. «J’ai été contrainte de jeter toute la viande entreposée dans le réfrigérateur. Heureusement, j’ai pu sauver une partie de la viande laissée au congélateur. La coupure prolongée du courant électrique a duré toute la matinée et une partie de la nuit. L’électricité est revenue dans certains foyers à 22h alors que le reste des foyers a dû attendre jusqu’à 2h du matin. Les habitants se sont déplacés en masse à l’antenne de la Sonelgaz mais aucune explication sérieuse n’a été donnée sur les raisons de cette panne et les lenteurs d’intervention des équipes de la Sonelgaz», se lamente une femme. Une autre habitante explique que cette panne serait due à un sectionnement des câbles d’alimentation en énergie électrique, ce qui aurait compliqué l’intervention des services de la Sonelgaz. Nous avons essayé de contacter les services de la Sonelgaz, mais en vain.