Réagissez

Des dizaines de gérants d’auto-écoles affiliés à l’Organisation nationale des auto-écoles (ONAE) ont observé, hier, un sit-in devant la direction des transports, pour protester contre la décision de délivrer des agréments au niveau local.

La direction des transports a établi, lors de la réunion de la commission tenue jeudi dernier, une liste de 32 agréments qu’elle devait délivrer, selon M. Seddiki, président du bureau de wilaya de l’ONAE. «Nous avons refusé de donner notre aval lors de cette réunion tenue en présence du directeur des transports», a fait savoir notre interlocuteur. Ce qui, selon lui, justifie ce mouvement de contestation.

Ce rassemblement a duré toute la matinée et un groupe composé du président et des membres du bureau de wilaya a été reçu, en fin de matinée, par le responsable du secteur des transports. «Il nous a promis d’adresser un rapport détaillé sur notre position et notre mouvement au ministre», a-t-il indiqué. Ainsi, tout dépendra de la décision de la tutelle, apprend-on.

Le bureau de wilaya des auto-écoles précise, par le biais de son président, que le recours à d’autres mouvements de protestation n’est pas écarté si les agréments ne sont pas gelés. «Le ministre de tutelle a gelé ces autorisations jusqu’à la mise sur pied d’un cahier de charges qui fixera les conditions et les critères exigés pour l’exercice d’une telle activité», a indiqué notre interlocuteur. Le dernier décret exécutif promulgué, il y a quelques mois, fixe l’ancienneté à sept ans pour les non-universitaires et à trois ans pour les licenciés.