Des femmes bénévoles au chevet de l’environnement

L’Association nationale pour la protection de l’environnement, le patrimoine culturel et le développement humain, domiciliée à Oran, a organisé, samedi dernier, en collaboration avec la direction de l’action sociale (DAS), une opération de volontariat qui a ciblé la plage Les Dunes, sur le littoral de la Corniche oranaise, qui est devenue, durant cette saison estivale, un véritable dépotoir envahi par les détritus et les ordures. Une situation catastrophique pour les estivants, qui ont interpellé les autorités locales.

Cette action, selon Mme Djemaoui Karima, coordinatrice régionale de l’association, a vu la présence du wali d’Oran, Cherifi Mouloud, qui a tenu à encourager les initiateurs, les invitant à renouveler chaque début de semaine des opérations similaires pour nettoyer les sites et les plages afin de préserver l’environnement et le cadre de vie des citoyens. Cette première opération a eu un écho favorable grâce au dévouement et à la mobilisation des adhérents du mouvement associatif, des riverains et de la commune, qui a mis à la disposition des bénévoles les moyens logistiques nécessaires. Cette association a, à son actif, plusieurs actions de solidarité, notamment durant le mois de Ramadhan, au profit des familles démunies.

Selon la coordinatrice, l’association envisage d’organiser, avant la fin de l’année, une rencontre nationale sur le patrimoine culturel et musical oranais avec la participation d’une pléiade d’artistes, des hommes de lettres, des universitaires et chercheurs locaux et nationaux. Le bureau de l’association, qui compte une dizaine de membres, est présidé par Mohamed Ali Boughzela.