Des étudiants veulent refaire un concours de doctorat à Oran

Réagissez

Dans une lettre adressée à notre rédaction, un groupe d’étudiants en master philosophie et analyse géostratégique conteste les résultats du concours de doctorat à la faculté des sciences sociales de l’université Oran 2. Ces étudiants demandent à l’administration «de refaire le concours par une commission neutre». «Nous avons un espoir quant à la commission de haut niveau qui a été envoyée, la dernière semaine de février, pour faire des enquêtes approfondies sur le sujet», estiment ces étudiants. «Nous nions totalement toute forme de controverse, de conflit ou de malentendu entre les étudiants et les professeurs.

L’affaire concerne des doutes sur le concours, ce qui a fait ouvrir l’enquête de la part du directeur de l’université Oran 2. Cette enquête a abouti à l’annulation des résultats du concours suite à des réserves sur des feuilles d’examen de certains candidats et non pas à cause d’erreurs de codage», affirment ces étudiants. «Le conseil scientifique de la faculté a annulé le concours et s’est réuni 4 fois en session extraordinaire pour décider de le refaire le 13 décembre 2016. Cette date a été reportée sans que nous en sachions les raisons. Nous étions surpris par une commission d’inspection ministérielle qui a fait un rapport», poursuit ce groupe d’étudiants. «Le rapport de la commission n’a pas été reçu par la faculté comme nous l’a affirmé le doyen lors d’une audience.

Au début, notre opposition sur les résultats a commencé après l’annonce de la faculté que la date pour refaire le concours a été reportée une autre fois et après la recommandation du SG du ministère de valider les premiers résultats le 25 janvier 2017, en présence du doyen, les deux vices-doyens et des chefs des départements de la faculté. Ils nous ont affirmé après que cette forme représente le bureau scientifique et nous savons bien que la partie qui a le droit de valider les résultats est le conseil scientifique de la faculté», indique ce groupe d’étudiants. Et de conclure : «Le problème qui se pose actuellement n’est pas le fait qu’un étudiant ou deux veulent réussir par n’importe quel moyen, mais c’est de faire passer des noms désignés par n’importe quel moyen malgré que certains ont réussi avec excellence sans niveau et sans parcours reconnu».