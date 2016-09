Des employeurs mis en demeure

Réagissez

La majorité des employeurs ne se bousculent pas pour déclarer leurs employés. Pire, certains usent de toutes les ruses pour échapper au contrôle.

Selon M. Bendib, inspecteur régional, «certaines entreprises recrutent deux équipes de travailleurs. Une équipe composée de travailleurs déclarés à la caisse de sécurité sociale (assurés) qui exercent durant la journée (8 à 16h) et une autre qui travaille au noir, de la fin d’après midi jusqu’au soir, pour ne pas être épinglées par les inspecteurs du travail». Pour lutter contre ce genre de pratiques et d’infractions, des brigades de contrôle ont été mobilisées pour le contrôle entre 16 et 19h.

Le même responsable a ajouté que «ces brigades ont été installées le mois juillet dernier à Oran. En l’espace de deux mois, elles ont visité 96 lieux de travail (pizzerias, restaurants, cafeterias, etc.) totalisant 265 employés et ont dressé 90 mises en demeure».

Parmi les infractions enregistrées par les contrôleurs, figurent la non déclaration des employés (presque tous les employés n’étaient pas déclarés), l’absence de sanitaires, le manque flagrant de moyens de lutte contre les incendies, l’absence des registres réglementaires, le non respect de la réglementation en ce qui concerne le SNMG, les indemnités et les congés payés. Toutes ces situations ont pour conséquence de faire travailler un salarié sans que lui ou son employeur ne cotisent aux caisses de sécurité sociale.