Des demandeurs de logement manifestent devant la wilaya

Des demandeurs de logements, dont les noms ont figuré sur une liste des bénéficiaires de 625 logements sociaux locatifs sur les 857 réalisés à Témouchent-ville, ont assiégé le siège de la wilaya, hier, dans la matinée. Ayant appris que cette liste a été assainie après les recours introduits, ils se sont étonnés qu’on ne l’a pas affichée. Reçu par le chef de cabinet, ce dernier leur a indiqué que le wali a décidé qu’il y aura une liste pour la totalité des 857 logements et non pas de 625 seulement. En conséquence, une étude des dossiers en instance auprès de la daïra devra compléter par 232 nouveaux bénéficiaires d’ici la fin de l’année. «Mais quel est notre tort à nous ? Pourquoi nous faire attendre alors que notre liste a été assainie ? Cela n’a pas de sens ! A ce propos, comment se fait-il que, réglementairement, l’étude des recours doit se faire dans les 45 jours alors que la première liste a été affichée en mai dernier, soit voilà plus de 90 jours ? Comment se fait-il que de nombreuses wilayas qui, après Témouchent, ont affiché des listes contestées, les ont assainies avant Témouchent et logé leur population ? Sommes-nous dans un même pays ?»