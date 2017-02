Des demandeurs de logement ferment la route

Réagissez

Dès les premières heures de la matinée, les habitants du quartier Bastien, sis en hauteur à l’entrée de la commune de Mers El Kébir, ont bloqué la circulation dans les deux sens.

Par cette action, ils ont ainsi tenté de sensibiliser l’opinion publique quant à leurs conditions de vie, de plus en plus dégradées, et réclamer des autorités locales de nouveaux logements décents. Ils étaient, en effet, quelques dizaines de familles, jeunes et moins jeunes, à avoir manifesté haut et fort leur colère, tout en criant leur hostilité aux responsables locaux. Selon quelques représentants des manifestants, les promesses assénées à longueur de semaines par ces mêmes responsables, quant à leur relogement, sont restées lettre morte. «Personne ne veut se pencher réellement sur notre cas et prendre en considération les problèmes que nous endurons depuis plus de 20 ans maintenant. Nous ne demandons rien de plus que de bénéficier du programme de relogement initié par l’Etat», soutiennent-ils.

Il est à signaler que ce genre de mobilisation pour réclamer une opération de relogement est pour le moins récurrente dans la commune de Mers El Kebir, où ces mêmes familles avaient déjà manifesté l’année dernière pour les mêmes raisons, en bloquant la route. Pour rappel, ils étaient 400, au mois de mars 2015, à avoir bloqué la RN2 et à réclamer des autorités locales des logements neufs et décents. Par ailleurs, en 2016, plus précisément au mois d’août, ces protestataires ont battu le pavé, en mettant à l’index les autorités locales. Hier, il a fallu un véritable contingent de policiers pour amener ces familles à regagner leur domicile et libérer la voie.