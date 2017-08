Des déchets s’amoncellent dans la forêt de Canastel

Réagissez

Les habitants de Canastel lancent un appel au volontariat pour nettoyer la forêt. En effet, au fil des jours, ce site forestier très prisé par les sportifs est devenu un véritable dépotoir où se mêlent détritus et décharges sauvages qui ont envahi cet espace, se voulant de loisirs.

Il suffit de faire un tour dans ce site pour constater le spectacle désolant qui y prévaut : des déchets, surtout les bouteilles en verre et canettes et autres détritus jetés un peu partout. Des habitués de ce site, à pied ou à vélo, rencontrés vendredi dernier lors d’une séance de footing, s’interrogent sur le laisser-aller de la commune qui, jusqu’à ce jour, n’a pas installé de bacs ou des caissons à ordures sur ces sites pour lesquels des moyens énormes ont été mobilisés, durant ces deux dernières années, pour leur récupération et leur préservation de toute opération de détournement. «Une simple action de volontariat et de civisme, bien organisée avec une mobilisation de tous, va permettre de donner un coup de pouce pour la préservation de l’environnement et du cadre de vie», nous expliquent certains habitants.

De simples visiteurs, des familles entières, ou encore des bandes de jeunes appréciant cet endroit, -surtout ceux qui se déplacent les jours de semaine pour un moment d’évasion et de quiétude loin du tintamarre de la ville-, sont très déçus par ce spectacle et le triste paysage qui leur est offert.

«A ce rythme, ont-ils indiqué, le site va perdre sa nature de patrimoine forestier et finira par disparaître». Ayant eu vent que le nouveau wali d’Oran, Cherifi Mouloud, a fait de la protection de l’environnement et de la préservation du cadre de vie des citoyens son «cheval de bataille», les habitants de Canastel, avec le concours des comités de quartier, ont souligné, lors de sa dernière sortie à Canastel, l’état des lieux sur l’assainissement et l’hygiène. «On ne doit plus être des spectateurs devant cette situation, mais, au contraire, il est temps de s’impliquer dans des opérations utiles pour l’intérêt de la ville, les quartiers périphériques et les grandes cités d’habitation».

Ces cités sont, en effet, rongées, de jour en jour, par la prolifération des ordures ménagères et les restes des matériaux de construction, bloquant parfois la circulation des piétons sur les trottoirs et les réseaux d’évacuation des eaux usées, causant des inondations à l’approche de la saison hivernale. Un appel est également lancé pour l’aménagement du front de mer de Canastel, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. La circulation piétonnière sur le tronçon est devenue très dangereuse pour les promeneurs, surtout les personnes âgées et les enfants. Cela a poussé les riverains à interpeller les élus de la municipalité pour prendre les mesures nécessaires afin d’entamer des travaux d’aménagement sur ce site touristique. Le front de mer, en outre, dispose d’une vue imprenable sur la mer et la baie d’Oran.

A la tombée de la nuit, il est devenu, à force de laisser-aller et de manque de sécurité, un repaire pour les mauvaises fréquentations, un véritable coupe-gorge propice à tous les dangers et les vices. Malgré les différentes opérations de rénovation et d’entretien lancées à travers cette localité, le site du front de mer délaissé, selon des riverains qui s’adonnent à des activités sportives, est «par la force des choses, une plaie béante qui a terni l’image de cette localité dotée d’un riche patrimoine forestier, d’aires de repos et de détente, qui, malgré cette situation, est très fréquenté par des gens qui viennent le soir admirer le coucher du soleil, le port commercial, la baie oranaise et la noria des embarcations qui rentrent à la pêcherie».