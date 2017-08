Des coupures récurrentes du courant électrique

Réagissez

D’intempestives coupures d’électricité sont enregistrées, depuis vendredi soir, dans la commune de Aïn El Turck. Selon le chef d’agence de Sonelgaz, un pic de consommation est à l’origine de la chute de tension. Cette hausse de la consommation est due, on s’en serait douté, au climat caniculaire qui pousse les consommateurs à avoir recours, plus que de raison, aux équipements électroménagers de refroidissement, notamment les climatiseurs. Pour leur part, les commerçants et les citoyens ont adressé plusieurs réclamations aux services de Sonelgaz pour se plaindre des dommages causés à leurs appareils électriques.