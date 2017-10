Des classiques algériens au menu

Réagissez

Jusqu’au 1er novembre prochain, la Cinémathèque d’Oran abrite la projection d’un cycle de films et documentaires algériens dans le cadre du Programme d’appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel algérien initié par le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA). Sous le thème «Patrimoine filmique algérien : la mémoire en dix œuvres cinématographiques», réalisées durant la période 1957-1980, le coup d’envoi de ce cycle a été donné dans la soirée de samedi avec la projection de Tahia ya Didou de Mohamed Zineb. Durant les 11 jours de projection, à raison de 2 séances par jour, il est prévu la projection de films comme L’aube des damnés, de Ahmed Rachedi, Patrouille à l’Est, de Amar Laskri, Zone interdite, de Ahmed Lailem, Les vacances de l’inspecteur Tahar, Omar Gatlatou, de Merzak Allouache, Leila et les autres, de Sid Ali Manif, La citadelle, de Mohamed Choukri, Les déracinés, de Lamine Merbah et Les enfants du vent, de Brahim Tsaki. Toujours dans le cadre de ce cycle pour la protection du patrimoine cinématographique, des projections sont prévues à la salle de cinéma Dounyazad de Saïda du 4 au 6 novembre et à la salle Es-Saâda de Mascara les 7, 8 et 9 novembre prochain.