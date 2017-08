Des blessés et des arrestations suite à une bataille rangée

Réagissez

La place du 1er Novembre d’Aïn El Turck, jouxtant le siège de l’APC, a été le théâtre, avant-hier aux alentours de minuit, d’une sanglante bataille entre deux bandes rivales, dont l’une de Sidi El Bachir, qui a semé une véritable panique parmi les familles qui humaient encore l’air frais à cette heure tardive de la soirée. Selon nos sources, l’altercation entre les membres des deux groupes a débuté dans un établissement hôtelier situé sur le grand boulevard du centre-ville d’Aïn El Turck. Sous l’emprise de l’alcool, les groupes rivaux passèrent vite aux mains exhibant armes blanches et objets contondants, mettant sens dessus-dessous l’établissement avant d’être éjectés dehors par les gardiens de l’établissement. Toujours, selon nos sources, l’un des groupes fera appel au renfort pour se livrer à nouveau à une bataille rangée, en plein public cette fois-ci, au grand désarroi des familles qui se trouvaient sur les lieux. Il aura fallu l’intervention rapide de la sureté de daïra d’Aïn El Turck pour mettre fin à la sanglante bagarre dans laquelle on décompte des blessés graves des deux cotés. Plusieurs personnes ont été interpellées et conduites au poste de police en attendant leur traduction devant la justice pour troubles à l’ordre public et port d’armes prohibées.