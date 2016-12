Des associations organisent un rassemblement

Réagissez

Pour lutter progressivement contre la violence à l’égard des femmes et impliquer davantage le grand public dans le processus de sensibilisation, un regroupement a été organisé, hier matin, à la place de la Cathédrale au centre-ville d’Oran, par le mouvement associatif, à sa tête les associations FRAD et Chougrani.

Selon un coordinateur de l’association Chougrani, les jeunes étudiantes de passage ou sortant de la bibliothèque à proximité, les avocats du barreau d’Oran (à proximité du tribunal), les artistes (à proximité de l’Institut de musique) et des femmes au foyer ont bénéficié d’un entretien particulier autour de la violence faite aux femmes et son corollaire la violence tous azimuts qui gangrènent notre société.

Ce regroupement a été précédé, trois jours avant, par une rencontre sur «Les acteurs institutionnels et associatifs mobilisés contre les violences faites aux femmes».

Organisée par la direction de l’action sociale, mise en œuvre par les cellules de proximité de solidarité (ADS) et les associations FARD et Chougrani, avec la participation de la DGSN, la Gendarmerie nationale, les avocats du barreau d’Oran, la rencontre a eu pour cadre le Centre des loisirs scientifiques à la cité Djamel. Le coordinateur de l’association Chougrani a ajouté que la direction de l’action sociale et les associations FARD et Chougrani continuent à conjuguer leurs efforts. Ces activités entrent dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

En 1999, l’Assemblée générale des Nations unies a fixé au 25 novembre cette journée. Les gouvernements, les organisations internationales et les ONG sont invités à organiser des activités pendant 16 jours, soit jusqu’au 10 décembre, pour sensibiliser le grand public au problème de la violence à l’égard des femmes.